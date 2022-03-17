Песков объяснил заявление Путина о «самоочищении» России

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова главы государства о «самоочищении» России. На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта Владимир Путин заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит страну.

Представитель Кремля отметил, что в подобные нелегкие времена, как сегодня, и в подобные ответственные, эмоционально очень экзальтированные ситуации многие люди показывают свою сущность.

«И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями, — заявил Песков. — Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.