Песков объяснил, зачем нужна интеграция России и Беларуси

Суть Союзного государства России и Беларуси и интеграции состоит в улучшении жизни народов двух стран, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить», — сказал Песков.

Это, по его словам, означает, что у бизнесов двух стран должны быть одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на переговорах Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами.