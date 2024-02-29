Песков объяснил, почему в послании Путин говорил о международной обстановке

Обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин затронул международную обстановку. Это было необходимо, чтобы задать направление для решения внутренних задач, объяснил в интервью каналу «Звезда» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором нам предстоит решать внутренние задачи, поэтому она важна. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Не было такой какой-то пострановой оценки и так далее, это был концептуальный подход», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что послание продлилось 2 часа 6 минут.

Ранее Президент заявил, что это будет не просто разговор, а постановка задач для страны на ближайшие шесть лет.