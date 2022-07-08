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Политика
8 июля 2022  14:40

Песков объяснил, почему Россия «всерьез ничего не начинала» на Украине

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Потенциалы России и Украины несоизмеримы. РФ по-прежнему задействует в спецоперации лишь незначительную его часть. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывание Президента о том, что Москва еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине.

Он отметил, что Владимир Путин таким образом ответил на слова, звучащие из стран Запада и с Украины, «о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что подобные заявления Запада и Украины абсурдны и лишь прибавляют горя для народа Украины.

Также Владимир Путин отметил, что чем дольше длится спецоперация, тем сложнее Киеву будет договориться с Москвой.

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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