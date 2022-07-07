Путин: Чем дальше, тем сложнее Киеву будет с нами договариваться

Россия не отказывается от проведения мирных переговоров с Украиной, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с фракциями Госдумы. Затягивание переговоров усложнит ситуацию, подчеркнул он.

«Мы не отказываемся от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – сказал Путин.

При этом попытки Запада навязать миру свой порядок, которые стали очень активны на фоне проведения спецоперации, обречены на неудачи, уверен глава государства. «Подчеркну, у нас много сторонников в том числе в США, Европе, а тем более на других континентах и других странах. И их будет все больше, в этом нет никаких сомнений», – заявил он.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев выходит из переговоров с Москвой до тех пор, пока российские военные остаются на территории Донбасса.