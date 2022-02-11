Песков объяснил, почему при переговорах Путин иногда сидит за длинным столом

Дистанция между Президентом России Владимиром Путиным и его собеседником во время переговоров зависит от личных правил политиков, которых каждый из них придерживается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля подтвердил информацию о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон не сдавал тест на Covid-19 перед встречей с Путиным, поэтому лидеры сидели за длинным столом.

«Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, сидя совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее <...> Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам», — объяснил Песков.

Он отметил, что в Кремле с пониманием относятся к такому — это «нормальная мировая практика», однако в таком случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья российского Президента и его гостей. По словам Пескова, если медики-инфекционисты двух государств взаимодействуют и проводятся ввзаимные тестирования на коронавирус, есть возможность избегать ограничения и осуществлять непосредственный контакт.