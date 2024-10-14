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Песков объяснил, почему на Западе опасаются БРИКС
Международные отношения, которые основаны на диктате одного государства над другим, в наши дни не приемлют многие страны. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество», – сказал журналистам представитель Кремля.
По его словам, этим международное объединение «более привлекательно».
«Тем более в нынешней ситуации, когда все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по-новому и не приемлют больше отношения, основанные на диктате одной страны в отношении другой», — добавил он.
Ранее представитель Кремля назвал предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, одним из главных событий мировой повестки.
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