Песков объяснил, почему на Западе опасаются БРИКС

Международные отношения, которые основаны на диктате одного государства над другим, в наши дни не приемлют многие страны. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество», – сказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, этим международное объединение «более привлекательно».

«Тем более в нынешней ситуации, когда все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по-новому и не приемлют больше отношения, основанные на диктате одной страны в отношении другой», — добавил он.

Ранее представитель Кремля назвал предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Казани, одним из главных событий мировой повестки.