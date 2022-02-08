Песков объяснил, почему Макрон не ночевал в Кремле после переговоров с Путиным

Решение остановиться на ночь в отеле, а не в Кремле после переговоров было принято лично Президентом Франции Эммануэлем Макроном, объяснил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это выбор наших гостей», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что, согласно имеющимся у него данным, в гостевой комнате в самом Кремле сейчас идет ремонт.

«Большинство гостей все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам», — объяснил он.

7 февраля в Москве состоялись переговоры лидеров двух государств. Путин и Макрон беседовали более 5 часов.

По окончании поздней беседы, Президент Франции принял решение переночевать в Москве перед тем, как отправиться в Киев.