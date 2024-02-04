Европейским политикам необходим образ врага, который смог бы отвлечь внимание общества и оправдать выделение крупных сумм Украине. Лучше всего на эту роль, по их мнению, подходит Россия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Именно с этим в том числе связана накачка общественного мнения новостями о «предстоящей» и даже «неизбежной» войне с Россией, звучащими с территории Германии и ЕС в целом.

«Нужно дальше лепить образ врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать выделение расходов, — заметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. — Понимаете, выделение 50 млрд... С одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза».

К примеру, для Германии — «экономического мотора ЕС» — нагнетание обстановки необходимо, чтобы скрыть потерю привлекательности и конкурентоспособности многих отраслей.