Власти Германии пытаются отвлечь население от внутренних проблем рассуждениями о возможной войне с Россией. Для руководства ФРГ, стран Прибалтики и ряда других «страшилка о русском медведе» в этой роли стала уже доброй традицией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус призвал жителей страны готовиться к возможному противостоянию с Россией. По мнению Пескова, таким образом министр пытается оттянуть внимание населения страны от экономических проблем, низкой конкурентоспособности производств и больших издержек, роста социальной напряженности и других вопросов.

«Они (германские фермеры — прим. Т-и) выши на улицы, то есть чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? Будь то страны Прибалтики, будь то Германия — наверняка последуют еще какие-то страны. Лучше всего вспомнить старую-добрую страшилку о русском медведе. Тем более в условиях, когда его разбудили», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.