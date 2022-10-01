Песков объяснил перенос осеннего призыва на 1 ноября

Решение о переносе начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября вызвано перегрузкой военкоматов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Указ об осеннем призыве накануне подписал Президент РФ Владимир Путин. С 1 ноября по 31 декабря в армию предполагается призвать 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Частичную мобилизацию в стране российский лидер объявил 21 сентября. Инициированная им специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года.