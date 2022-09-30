Генштаб: Призывники не попадут на спецоперацию — после демобилизации их отправят домой

Призывники не попадут на спецоперацию — после демобилизации они смогут уехать домой. Об этом рассказал сегодня замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что осенний призыв в России стартует уже через месяц — 1 ноября.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — подчеркнул представитель Генштаба.