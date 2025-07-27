Песков объяснил отмену главного военно-морского парада

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный военно-морской парад, который традиционно проводится в Санкт-Петербурге, в текущем году отменен по соображениям безопасности, которые имеют наивысший приоритет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», – заявил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина, отвечая на соответствующий вопрос.

Об отмене главного военно-морского парада, который должен был состояться сегодня, в День ВМФ России, стало известно 25 июля. В Комитете по транспорту Петербурга проинформировали, что не будут проводиться ни салют, ни парад военных кораблей, ни прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов.

Главный военно-морской парад начиная с 2017 года проводился каждый год. В прошлом, 2024 году в нем приняли участие построенные на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького три противодиверсионных катера и три малых ракетных корабля.