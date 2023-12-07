Песков объяснил мерами безопасности сопровождение самолета Путина истребителями

Су-35С в воздухе (снимок 2018 года)

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Российские истребители Су-35С сопровождали самолет Президента РФ Владимира Путина во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию из-за неспокойной обстановки в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно…» — констатировал пресс-секретарь главы государства.

«Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — подчеркнул он.

При этом на вопрос о том, встречался ли Президент с пилотами истребителей, Песков ответил, что об этом ему неизвестно. По его словам, дело в том, что президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах. Вместе с тем он заверил, что, по его мнению, «Путин знает или узнает, кто точно эти летчики».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минобороны опубликовало видео сопровождения истребителями самолета Путина в ОАЭ.