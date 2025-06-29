Песков: Обсуждение смены власти в других странах угрожает падением мира «в тартарары»

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ни одна страна не должна обсуждать смену власти в других государствах, иначе мир понесется «в тартарары». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

«Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», – сказал пресс-секретарь Президента РФ корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по РИА Новости).

В ходе войны между Израилем и Ираном (операции «Народ как лев»), которая длилась с 13 по 24 июня, израильские власти заявляли, что не ставят своей целью заменить исламскую республику другим режимом, но такое развитие событий пошло бы на пользу самим иранцам.

«У нас нет цели убить Хаменеи (Высшего руководителя ИРИ – великого аятоллу Али Хаменеи – прим. Т-и), и у нас нет цели сменить режим. Но это может быть исторически явным побочным эффектом значимых исторических последствий, которые пойдут на пользу иранскому народу», – сказал Президент Израиля Ицхак Герцог 19 июня в интервью сети Axel Springer Global Reporters (цитата по Politico).

Уже после заключения перемирия, 26 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью израильскому 13-му каналу сообщил, что Хаменеи хотели ликвидировать, но для этого не было «оперативной возможности».

Присоединившийся к израильской операции 22 июня Президент США Дональд Трамп в своих публичных заявлениях в основном выступал против смены режима в Иране. Однако после американских ударов он указал на возможность такого развития событий (использовав аббревиатуру MIGA, то есть «Сделаем Иран снова великим»). Впоследствии лидер Соединенных Штатов вернулся к своей изначальной позиции.