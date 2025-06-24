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Общество 24 июня 2025 17:46

Рустам Минниханов выразил соболезнования Ирану на фоне ударов США и Израиля

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Рустам Минниханов выразил соболезнования Ирану на фоне ударов США и Израиля
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил официальное послание Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, выразив обеспокоенность в связи с ракетно-бомбовыми ударами США и Израиля по территории страны. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

В обращении он подчеркнул, что подобные действия являются неспровоцированной агрессией, нарушают нормы международного права и угрожают глобальной безопасности.

«Мировая общественность не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода неспровоцированным актам агрессии, которые грубо нарушают международное право, разрушают мир и создают угрозу глобальной ядерной катастрофы», – отметил Минниханов.

Раис республики напомнил, что Россия последовательно выступала за мирное урегулирование вокруг иранской ядерной программы и предлагала инициативы, направленные на поиск взаимоприемлемых решений.

«От имени Группы стратегического видения «Россия исламский мир» и от меня лично примите искренние слова соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями», – добавил Рустам Минниханов.

В завершение он пожелал руководству Исламской Республики Иран мужества и стойкости, а иранскому народу – безопасности и благополучия.

#соболезнования #Иран #Рустам Минниханов
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