Рустам Минниханов выразил соболезнования Ирану на фоне ударов США и Израиля

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Раис Татарстана Рустам Минниханов направил официальное послание Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, выразив обеспокоенность в связи с ракетно-бомбовыми ударами США и Израиля по территории страны. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

В обращении он подчеркнул, что подобные действия являются неспровоцированной агрессией, нарушают нормы международного права и угрожают глобальной безопасности.

«Мировая общественность не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода неспровоцированным актам агрессии, которые грубо нарушают международное право, разрушают мир и создают угрозу глобальной ядерной катастрофы», – отметил Минниханов.

Раис республики напомнил, что Россия последовательно выступала за мирное урегулирование вокруг иранской ядерной программы и предлагала инициативы, направленные на поиск взаимоприемлемых решений.

«От имени Группы стратегического видения «Россия исламский мир» и от меня лично примите искренние слова соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями», – добавил Рустам Минниханов.

В завершение он пожелал руководству Исламской Республики Иран мужества и стойкости, а иранскому народу – безопасности и благополучия.