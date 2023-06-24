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Политика 24 июня 2023 09:43

Песков: Обращение Путина ожидается в скором времени

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос, можно ли ждать выступление с 10.00 по московскому времени, представитель Кремля ответил: «Скоро».

Ранее Песков анонсировал обращение главы государства, отметив, что оно будет «в ближайшее время».

#Владимир Путин #Дмитрий Песков
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