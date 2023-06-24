Песков анонсировал обращение Президента России

В ближайшее время Президент России Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», — ответил представитель Кремля журналистам.