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Песков анонсировал обращение Президента России
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В ближайшее время Президент России Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да, в ближайшее время будет обращение президента», — ответил представитель Кремля журналистам.
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