Песков об истребителях Су-35 в сопровождении Путина: На Востоке их знают и любят

Дополнительная причина наличия истребителей Су-35С в сопровождении Президента России Владимира Путина — демонстрация техники. В странах Ближнего Востока их знают и любят, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее он заявлял, что истребители сопровождали самолет Президента во время визитов в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию по соображениям безопасности. Если сами страны стабильны, то обстановку в регионе в целом нельзя назвать спокойной.

«Ну, и если абстрагироваться от основной задачи, то <...> просто демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе. Демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — заметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.