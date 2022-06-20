Песков о проблемах с транзитом в Калининградскую область: Ситуация более чем серьезная

Ситуация с блокадой транзита литовской стороной ряда товаров в Калининградскую область из других регионов России является более чем серьезной и требует от властей РФ глубокого анализа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Действия литовских властей продиктованы решением распространить действие санкций Европейского Союза на транзит некоторых категорий товаров. Однако и сами ограничения, и блокировку поставок российские власти считают незаконными шагами, подчеркнул Песков.

«Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — пообещал пресс-секретарь главы государства. При этом о конкретных ответных мерах он пока сообщать не стал.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. Ряд российских политиков пригрозили литовским властям жесткими ответными мерами.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля этого года.