Российские сенаторы пригрозили Литве жестким ответом на блокаду Калининградской области

Россия предпримет ответные меры в случае полной блокады Литвой Калининградской области, причем действия могут быть «очень жесткими», заявили российские сенаторы. Ситуацию можно рассматривать как прямую угрозу, что «развяжет руки» российским властям, написал в своем телеграм-канале сенатор глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Своими действиями Вильнюс «выбил стул», на котором сидел в качестве страны-члена ЕС, уверен Климов. Он призвал ЕС «незамедлительно исправить наглую выходу Вильнюса», пообещав, что в противном случае это «развяжет руки» для решения проблемы «любыми способами».

Действия властей Литвы ставят под угрозу НАТО, так как альянс начинает блокаду субъекта РФ «руками одного из своих стран-членов».

«[Это] можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», — заявил политик.

С ним согласен сенатор Андрей Клишас, написавший в Telegram, что попытка блокады Клининградской области «может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России».

Ранее сообщалось, что Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транзит товаров прекратился 18 июня. Предполагается, что транзит будет наращиваться по морским путям.