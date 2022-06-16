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Общество
16 июня 2022  13:41

Песков о предложении Силуанова пересадить чиновников на Lada: «Я готов ко всему»

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков согласился поддержать предложение министра финансов России Антона Силуанова пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов как госслужащий ко всему. Каждый госслужащий готов ко всему», — заявил Песков, добавив, что сегодня Силуанов должен принять участие в совещании у Президента РФ Владимира Путина и там, возможно, он поднимет этот вопрос.

Ранее сегодня на XXV Петербургском международном экономическом форуме Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные машины для оказания дополнительной поддержки российскому автопрому, о чем сообщал «Татар-информ».

#Дмитрий Песков #силуанов антон
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