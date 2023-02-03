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Официальная хроника
3 февраля 2023  23:27

Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет: Важно не забывать заявление Путина

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков после заявления Пентагона об отправке дальнобойных ракет киевскому режиму напомнил о высказывании российского лидера Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы. Об этом передает РИА Новости.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — отметил представитель Кремля.

На вчерашнем мемориальном мероприятии Президент РФ заявил, что те, кто рассчитывает одержать победу на поле боя, втягивая в противостояние европейские страны, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой». 

Путин отметил, что Москва не посылает свои танки к границам западных государства, однако у нее «есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится».

#Владимир Путин
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