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Песков о полете Путина на Ту-160М в Казани: Маршрут — военная тайна
Маршрут, по которому полетит Президент России Владимир Путин на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, – военная тайна. Об этом на взлетно-посадочной полосе Казанского авиазавода рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Президента отметил, что полет продлится около 40 минут.
Он также прокомментировал журналисту Павлу Зарубину, что глава государства принял решение совершить полет еще накануне, когда в первый раз побывал на КАЗ,
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