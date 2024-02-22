Песков о полете Путина на Ту-160М в Казани: Маршрут — военная тайна

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Маршрут, по которому полетит Президент России Владимир Путин на стратегическом бомбардировщике Ту-160М, – военная тайна. Об этом на взлетно-посадочной полосе Казанского авиазавода рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Президента отметил, что полет продлится около 40 минут.

Он также прокомментировал журналисту Павлу Зарубину, что глава государства принял решение совершить полет еще накануне, когда в первый раз побывал на КАЗ,