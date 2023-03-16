Песков о переговорах Путина с Асадом: Не все темы можно обнародовать

На вчерашних переговорах президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада поднимались в том числе и важные вопросы военно-технического сотрудничества, но не все темы обсуждения можно придать широкой огласке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается нашего сотрудничества в чувствительных сферах, таких как ВТС, разумеется, тоже обсуждалось. Не все результаты переговоров могут опубличить по понятным причинам», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что главы государств заслушали доклады министров по различным направлениям (например, по торгово-экономическому сотрудничеству и финансам). По его словам, удалось принять решение, которое позволит уже в ближайшие недели или месяц выйти на подписание важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Представитель Кремля добавил, что тема нормализации отношений Сирии и Турции также затрагивалась. «Состоялись весьма и весьма субстантивные переговоры на высшем уровне», — заверил он.

Переговоры Путина и Асада прошли в Москве 15 марта. Президент Сирии поблагодарил российского лидера за позицию РФ на международной арене и сообщил, что полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине.