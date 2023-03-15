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Асад: Сирия поддерживает российскую СВО против новых и старых нацистов
Президент Сирии Башар Асад поддержал российскую спецоперацию на Украине. Об этом лидер арабской республики заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — заявил он.
Асад поблагодарил Путина за стойкую позицию России на международной арене и отметил, что она созвучна Сирии: единство территорий, борьба с терроризмом и иностранным вмешательством. Он отметил, что проведение СВО никак не повлияло на позиции Москвы.
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