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Политика 15 марта 2023 17:34

Асад: Сирия поддерживает российскую СВО против новых и старых нацистов

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Президент Сирии Башар Асад поддержал российскую спецоперацию на Украине. Об этом лидер арабской республики заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов», — заявил он.

Асад поблагодарил Путина за стойкую позицию России на международной арене и отметил, что она созвучна Сирии: единство территорий, борьба с терроризмом и иностранным вмешательством. Он отметил, что проведение СВО никак не повлияло на позиции Москвы.

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