Песков ответил, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76

Нужно добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые киевским режим совершает с 2014 года. Украинские власти не первый раз убивают своих граждан, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Киевский режим не первый раз убивает своих граждан. И они начали их убивать, стреляя из танков в своих граждан в 2014 году. И они продолжают это делать», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы Ил-76.

24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных на обмен, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли. Как заявили в Минобороны России, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН отметил, что после крушения российского самолета Киев сразу же объявил об «очередной победе», но затем попытался скрыть эти публикации.