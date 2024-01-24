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Лавров указал на признания Киева в причастности к крушению российского Ил-76
После крушения российского самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ в Белгородской области Киев сразу же объявил об «очередной победе». Однако затем попытался скрыть эти публикации. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что говорит о первых сообщениях украинских СМИ, выпущенных после падения самолета.
«Тут же после того, как самолет разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной победе, об очередной победе „доблестных Вооруженных сил Украины“», — цитирует Лаврова ТАСС.
Однако когда стало известно, что на борту находились украинские военнопленные, которых везли для обмена, ситуация кардинально изменилась. Все публикации о «победе» стали «заметаться под ковер».
В то же время, уверен министр, на Украине не могли не знать о готовящемся обмене пленными. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливаются.
Напомним, что, по данным Минобороны, самолет был сбит с территории Харьковской области. На борту находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
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