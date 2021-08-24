Песков: Новые дополнительные выплаты россиянам сейчас не планируются

На сегодняшний день никаких новых дополнительных выплат иным категориям граждан России, кроме военнослужащих и пенсионеров, не планируется. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«О других категориях сейчас речи не идет, — рассказал представитель Кремля. — Давайте не забывать про те выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду граждане с детьми в разной конфигурации».

23 августа глава государства Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей. В Совфеде отметили, что на данную выплату необходимо будет направить порядка 500 млрд рублей. Сегодня утром Президент РФ подписал соответствующие указы.