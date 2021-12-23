Путин: Италия может сыграть важную роль в нормализации отношений России с НАТО

Благодаря устойчивым и доброжелательным российско-итальянским отношениям республика может сыграть важную роль в диалоге между Россией и НАТО и нормализации отношений РФ со странами ЕС. Об этом Президент Владимир Путин сказал на итоговой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос представителя итальянского СМИ.

Российский лидер напомнил о том, что фундамент для развития отношений двух стран заложил еще экс-лидер Италии Сильвио Берлускони, который также стал инициатором укрепления отношений между Россией и НАТО и предложил ряд проектов.

«Надеюсь, что так и будет продолжаться. Мы с господином Драги (Премьер-министром Италии) неоднократно говорили по телефону. Мы с ним в контакте в очень доброжелательном и содержательном», — отметил он.

По словам Президента РФ, тот факт, что Италия входит в состав НАТО, никак не мешает двум странам продуктивно работать вместе.

«При таком уровне наших отношении и совместном положительном настрое обеих стран Италия, конечно, смогла бы сыграть свою роль в нормализации отношений России и Евросоюза и в грядущих переговорах с НАТО в Женеве, которые планируются на начало 2022 года», – сказал Путин.