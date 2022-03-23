Песков: Никто и не ожидал, что спецоперация на Украине продлится пару дней

Специальная военная операция на Украине идет в соответствии с заранее установленными планами. Об этом в интервью CNN рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы говорим о проходящей специальной военной операции, и она идет строго в соответствии с планами и целями, установленными заранее», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, изначально было ясно, что операция продлится «не пару дней», так как это серьезное дело с серьезными целями.

О начале специальной военной операции 24 февраля рассказал Президент России Владимир Путин. Позднее он объяснил, почему в ходе нее нельзя было ограничиться территорией Донбасса.