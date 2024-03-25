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Политика 25 марта 2024 14:22

Песков: Ни одна страна не может быть полностью застрахована от террористической угрозы

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К сожалению, ни одна страна не может быть полностью застрахована от угрозы терроризма. Чтобы бороться с ним, государствам нужно взаимодействовать на международном уровне. Так сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Напомним, ранее его спросили: считают ли в Кремле, что теракт в «Крокусе» — это провал в работе спецслужб.

«К сожалению, наш мир показывает, что ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма», — цитирует ответ Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля прокомментировал возникшие вопросы в соцсетях. Напомним, ранее пользователи спрашивали, как в самом защищенном городе РФ произошла такая трагедия.

«В сети сейчас много всего и эмоционального, истеричного, и провокационного. Понятно, что эта чудовищная трагедия вызывает очень много эмоций», — ответил Песков.

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#Дмитрий Песков #терроризм
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