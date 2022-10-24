Песков: Недоверие к информации о «грязной бомбе» не означает, что ее не существует

Три страны выразили недоверие к информации о «грязной бомбе», которую киевский режим готовит для провокации на территории страны. Однако несогласие США, Великобритании и Франции не говорит о том, что эта угроза вымышлена и что бомбы не существует. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дело в том что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой „грязной бомбы“. Угроза налицо», — заявил пресс-секретарь российского Президента.

Напомним, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провел разговор с коллегами из Франции, США, Великобритании и Турции. В том числе он рассказал им о планах Киева по созданию «грязной бомбы». Три из четырех стран позднее выпустили заявление, в котором сочли российские предупреждения о планах Киева использовать на территории Украины «грязную бомбу» необоснованными.