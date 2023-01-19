Песков не увидел противоречий с ядерной доктриной России в словах Медведева

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что слова заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине России. Об этом передает РИА Новости.

«Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, может ли это означать, что страна готова применить ядерное оружие или изменить доктрину.

Песков добавил, что «никаких противоречий» в высказываниях Медведева нет.

Ранее, комментируя призывы участников форума в Давосе о «мире через проигрыш России», зампред Совбеза РФ отметил, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать начало ядерной войны.