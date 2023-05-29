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Кремль не стал отвечать на предложение присоединить Харьков к России
В Кремле отказались комментировать предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова к России. Как отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, такие вопросы относятся к ходу проведения СВО.
«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Гладков заявил, что присоединение Харьковской области к России решило бы проблему с обстрелами Белгородчины. Приграничная область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в ряде населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации.
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