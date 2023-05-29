Кремль не стал отвечать на предложение присоединить Харьков к России

В Кремле отказались комментировать предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова к России. Как отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, такие вопросы относятся к ходу проведения СВО.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гладков заявил, что присоединение Харьковской области к России решило бы проблему с обстрелами Белгородчины. Приграничная область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в ряде населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации.