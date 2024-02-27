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Песков не стал комментировать свод данных американских военных о ВС России
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать 280-страничный доклад о Вооруженных Силах России под названием «Российская тактика», который распространяется в США американскими военными. Об этом передает РИА Новости.
«Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил. Это не тема администрации президента», – ответил официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Сухопутные войска США подготовили доклад о Вооруженных Силах России, в котором говорится об их структуре, вооружениях и тактике действий, оставив за скобками конфликт на Украине. При этом в Х (бывшая соцсеть Twitter, которая заблокирована на территории России) американские военные разместили работу, подписав пост следующими словами: «Знаете ли вы своего врага?».
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