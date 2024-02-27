Военные США опубликовали свод данных о российских войсках на 280 страниц

Американские Сухопутные войска подготовили 280-страничный доклад о Вооруженных Силах России под названием «Российская тактика», в котором говорится об их структуре, вооружениях и тактике действий. При этом авторы оставили за скобками конфликт на Украине.

Как сообщает РИА Новости, «Российская тактика» размещена в том числе в соцсетях. Так, американские военные разместили работу в Х (бывшая соцсеть Twitter, которая заблокирована на территории России), написав в публикации «Знаете ли вы своего врага?».

В докладе, в частности, разбираются тактика, организация и действия российских военных, описывается, «как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине». Труд презентован как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

При этом в публикации есть различные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Авторы заявляют, что не касаются действий ВС России в ходе спецоперации, считая преждевременным судить, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».