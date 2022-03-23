Песков: Не нужно драматизировать отъезд звезд за границу

Отъезд нескольких российских деятелей культуры за границу никак не повлияет на «общую погоду» в стране, поэтому не стоит слишком драматизировать эту ситуацию. Таким мнением с РИА Новости поделился пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не главное. Все-таки, ну, согласитесь, что отъехавшая звезда все-таки не может сделать погоду общую. Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезд, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать», – сказал представитель Кремля.

По его мнению, лучшее, что могут сделать «люди искусства» в такой непростой момент в истории России, – «нести свое искусство» народу.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. После этого некоторые публичные люди начали уезжать за границу «в отпуск».

Ранее слухи о своей эмиграции в Израиль опроверг российский шоумен Иван Ургант.