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Политика
18 июня 2022  01:22

Песков не исключил продолжения переговоров РФ и Украины

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Переговоры между Россией и Украиной могут быть продолжены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Переговоров никогда нельзя исключать», — заявил пресс-секретарь главы государства. При этом он добавил: «А подвижек по-прежнему нет».

Ранее СМИ со ссылкой на председателя Международного комитета Государственной Думы Леонида Слуцкого, ранее участвовавшего в переговорах, появилась информация, что диалог между сторонами может быть возобновлен в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала поддержать Украину в переговорах с РФ, о чем сообщал «Татар-информ».

#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине
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