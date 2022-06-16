Глава британского МИД призвала поддержать Украину в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Палате общин британского парламента, заявила о необходимости поддержать Украину на переговорах с Россией. По ее мнению, нужно также подключить к этому процессу страны Балтии и Польшу..

«Мы должны поддержать Украину на переговорах. <...> Через G7 и НАТО мы делаем все, что можем, чтобы укрепить Украину. Нам также нужно убедиться, что в этом участвуют и наши балтийские и польские друзья», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте Форин-офиса.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский на полях XXV Петербургского международного экономического форума рассказал, что созвоны с украинской стороной происходят периодически, но Киев «не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись». До этого, 22 мая, российская сторона объявила о заморозке переговоров по украинской инициативе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны осудили это решение и стали ужесточать антироссийские санкции.