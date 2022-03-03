Песков назвал уткой сообщения о введении военного положения в регионах России

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал чистыми слухами сообщения о возможном введении военного положения в некоторых субъектах России, а также о запрете на выезд мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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