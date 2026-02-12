Песков назвал условия возобновления работы WhatsApp* в России

Возобновление полноценной работы мессенджера WhatsApp* в России возможно при выполнении требований российского законодательства и готовности компании к диалогу с властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta** будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», – сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах сервиса.

Он подчеркнул, что при сохранении нынешней позиции компании шансов на возвращение мессенджера не будет.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», – добавил представитель Кремля.

Ранее Роскомнадзор анонсировал дальнейшее ограничение работы WhatsApp*. По данным ведомства, злоумышленники используют мессенджер для организации террористических актов, вербовки граждан, совершения мошеннических преступлений и реализации других обманных схем. При этом мессенджер не начал выполнять требования законодательства после «деградации звонков» в августе.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

** компания, признанная экстремистской и запрещенной в РФ