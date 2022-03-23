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Политика
23 марта 2022  02:10

Песков назвал условие для применения ядерного оружия Россией

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Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Такая формулировка предусмотрена концепцией нацбезопасности, рассказал в интервью CNN пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. По словам Президента России Владимира Путина, главная цель Вооруженных сил РФ — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.

Позднее он отметил, что при появлении на Украине ядерного оружия, ее первой целью стала бы Россия.

#Дмитрий Песков #ядерное оружие
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