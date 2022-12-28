«Эмоциональный момент»: Кремль прокомментировал слова Медведева о «предателях» России

Уехавшие из России граждане должны нести ответственность в том случае, если они нарушают российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призвавшего ранее пускать покинувших страну россиян обратно только при «публичном раскаянии».

«Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Медведев призвал считать граждан, которые уехали из России и желают ей поражения «врагами государства и всего российского общества», и предложил запретить впускать их обратно только в случае «искреннего публичного раскаяния».