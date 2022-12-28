Медведев призвал пускать «предателей» в Россию только после публичного раскаяния

Предателями и врагами общества назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уехавших из России граждан, призывающих к поражению своей страны. Он призвал «полностью отрезать» их от источников доходов в России, и не пускать их обратно без публичного раскаяния.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование», – написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ему «гадко» читать сообщения уехавших россиян, желающих поражения своей стране, с учетом того, что на этом фоне российские военные защищают свою страну, рискуя жизнями и показывая примеры истинного героизма.

«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. <...> За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», – заявил он, добавив, что «лучше бы им не возвращаться».

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин создал должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России, которую займет Медведев.