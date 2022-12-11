Песков назвал предтечей СВО игнорирование Западом минских соглашений

Западные страны игнорировали озабоченности России по поводу выполнения минских соглашений по Украине – это стало предтечей начала спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос, понимала ли Москва, что ее обманывают.

«Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же Президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса».

Напомним, бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Zeit заявила, что минские соглашения были заключены лишь для того, чтобы «дать Украине время» на усиление военного потенциала. Президент России Владимир Путин назвал данные слова разочаровывающими.