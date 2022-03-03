Песков назвал позором решение отстранить российских атлетов от Паралимпиады - 2022

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, оценил решение Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать. Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет официально отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине.