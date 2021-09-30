Песков назвал переговоры Путина и Эрдогана своевременными и конструктивными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил переговоры Президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав их конструктивными и своевременными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это были нужные контакты, очень полезные для двух сторон», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

В первую очередь на встрече, по словам Пескова, обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Турции. Он заметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет большой потенциал.

«По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь — восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», — сказал пресс-секретарь.

Кроме того, президенты подробно обсудили ситуацию в Ливии, Афганистане и Сирии. Песков заявил, что стороны подтвердили достигнутые ранее договоренности относительно вытеснения из Сирии террористических элементов, которые присутствуют там и могут представлять угрозу.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи и продлились почти три часа.