Песков назвал неприемлемыми угрозы Президента Латвии закрыть Балтику для российских судов

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Какие-либо угрозы в адрес России являются неприемлемыми. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление латвийского лидера Эдгарса Ринкевича «закрыть Балтику для российских судов», передает ТАСС.

«Там, действительно, идет следствие [по факту повреждения газопровода Balticconnector], — пояснил представитель Кремля. — И он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море».

Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к этому инциденту. Он добавил, что нужно спросить у Ринкевича, что нужно сделать с Балтикой после завершения расследования повреждения российских газопроводов «Северный путь», после того, как станет известно, кто заказал террористический акт.

«На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить», — заметил представитель Кремля.

Напомним, 8 октября стало известно, что операторы Финляндии и Эстонии перекрыли газопровод между двумя странами из-за утечки. Позднее эстонская газета Postimees опубликовала свою версию того, как мог быть поврежден Balticconnector, заявив, что к этому могло быть причастно китайское судно.