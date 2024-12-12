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Песков назвал неизбежным ответ на удар ракетами ATACMS по Таганрогу
Ответ России на удар ВСУ по Таганрогу, нанесенный американскими ракетами ATACMS, неизбежен. С таким комментарием перед журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ РИА Новости.
По данным Минобороны России, накануне утром Украина атаковала военный аэродром в Ростовской области шестью ракетами ATACMS. Все снаряды были уничтожены, однако из-за падений осколков есть пострадавшие.
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